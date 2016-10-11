Музей ГУЛАГа обратится в правоохранительные органы из-за повешенного чучела Солженицына

Руководство музея истории ГУЛАГа будет добиваться привлечения к ответственности активистов, которые повесили манекен с маской писателя Александра Солженицына на воротах перед музейным зданием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора музея Романа Романова.

- Мы проконсультировались с юристами и все же решили обратиться (в полицию). У нас есть запись с камер наблюдения и информация на сайте этой организации (Российского коммунистического союза молодежи - ИФ), что они это провели. Все основания для обращения у нас есть, - сказал Романов.

Он также осудил этот поступок.

- С точки зрения обывателя это ужас, кощунство и какое-то мракобесие. С точки зрения полиции, думаю, это может быть расценено как хулиганство, - отметил директор музея.

По его словам, других инцидентов не было, музей работает в штатном режиме.

В субботу члены Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) повесили у входа в Музей истории ГУЛАГа в Москве манекен с портретом Солженицына. Писатель назван «лжецом» и «врагом Родины». Сам музей сочли «предательским».