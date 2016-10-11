Музей ГУЛАГа обратится в правоохранительные органы из-за повешенного чучела Солженицына

Руководство музея истории ГУЛАГа будет добиваться привлечения к ответственности активистов, которые повесили манекен с маской писателя Александра Солженицына на воротах перед музейным зданием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора музея Романа Романова.

- Мы проконсультировались с юристами и все же решили обратиться (в полицию). У нас есть запись с камер наблюдения и информация на сайте этой организации (Российского коммунистического союза молодежи - ИФ), что они это провели. Все основания для обращения у нас есть, - сказал Романов.

Он также осудил этот поступок.

- С точки зрения обывателя это ужас, кощунство и какое-то мракобесие. С точки зрения полиции, думаю, это может быть расценено как хулиганство, - отметил директор музея.

По его словам, других инцидентов не было, музей работает в штатном режиме.

В субботу члены Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) повесили у входа в Музей истории ГУЛАГа в Москве манекен с портретом Солженицына. Писатель назван «лжецом» и «врагом Родины». Сам музей сочли «предательским».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Ученые Кореи создали аккумулятор со сверхскоростной подзарядкой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО