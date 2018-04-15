В музее «Ростовский кремль» обнаружены фальшивые картины

В музее-заповеднике «Ростовский кремль» найдены поддельные картины «Самовар» Казимира Малевича и «Беспредметная композиция» Любови Поповой.

После экспертиз, проведенных в 2017 году, выяснилось, что картины фальшивые, а оригиналы работ утрачены. По словам экспертов, полотна были выполнены во времена СССР. Последний раз картины реставрировали в 1981 году, передает телеканал «360».

«Если это действительно были подделки, то что сказать о реставрации начала 80-х годов? Ведь эти картины реставрировались в Ярославле очень известными специалистами — Еленой Павловной Юдиной, Юрием Федоровичем Михайловый», - отметила кандидат искусствоведения Елена Ким.

Руководство музея полагает, что предполагаемый оригинал картины Малевича хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, а полотно Поповой - в Государственном музее современного искусства в Салониках.

Ранее эксперты признали подделками шесть картин авангардистов, которые Ростову подарил меценат Никита Лобанов-Ростовский.