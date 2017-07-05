В Музее Кошек состоится open-air

В ближайшие выходные в Музее Кошки, расположенном в городе Всеволожск Ленинградской области, состоится фестиваль «Самый с Усамый».

В ходе летнего open-air с четвероногими участниками состоится выставка-раздача и самые удачливые найдут своего нового верного владельца. Тем, кто решит «укотовить» одного из участников, необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора и переноску.

Помимо выставки кошек и котов два дня на площадке вокруг Музея Кошки будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа и игры на открытом воздухе.

Все желающие также смогут помочь приютам лечебными кормами, сообщает «Санкт-Петербург.ру».