В Музее Кошек состоится open-air
В ближайшие выходные в Музее Кошки, расположенном в городе Всеволожск Ленинградской области, состоится фестиваль «Самый с Усамый».
В ходе летнего open-air с четвероногими участниками состоится выставка-раздача и самые удачливые найдут своего нового верного владельца. Тем, кто решит «укотовить» одного из участников, необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора и переноску.
Помимо выставки кошек и котов два дня на площадке вокруг Музея Кошки будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа и игры на открытом воздухе.
Все желающие также смогут помочь приютам лечебными кормами, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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