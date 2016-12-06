Мутко спрогнозировал новую атаку на российский спорт
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время следует ожидать новой атаки на отечественный спорт.
По его мнению, она последует после того, как 9 декабря будет опубликована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.
«Доклад опубликуют, неделю будут шуметь… на весь мир ославят, а потом начнем разбираться», - сказал Мутко в интервью агентству «Р-Спорт».
Вице-премьер предполагает, что ситуация будет схожей с паралимпийцами. «Их сперва отстранили, а потом шесть месяцев писали целый трактат по восстановлению и за что отстранили. Надо же это было обосновать», - пояснил Мутко.
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