Мутко согласился с переносом КМ по биатлону из Тюмени
Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко назвал решение Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу переноса проведения Кубка мира из Тюмени взвешенным.
Он пояснил, что не видит в этом проблем, поскольку решение основывалось не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Мутко выразил уверенность в том, что российские биатлонисты продолжат вступать на международных соревнованиях, поскольку была проделана большая работа по «очистке» российского биатлона от допинга.
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