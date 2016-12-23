Мутко согласился с переносом КМ по биатлону из Тюмени

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко назвал решение Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу переноса проведения Кубка мира из Тюмени взвешенным.

Он пояснил, что не видит в этом проблем, поскольку решение основывалось не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Мутко выразил уверенность в том, что российские биатлонисты продолжат вступать на международных соревнованиях, поскольку была проделана большая работа по «очистке» российского биатлона от допинга.