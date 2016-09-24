Мутко снова стал главой российского футбольного союза

Российским министр спорта Виталий Мутко переизбран на пост главы Российского футбольного союза.

Помимо Мутко на указанную должность также претендовал Валерий Газзаев, сообщает РИА "Новости". За действующего руководителя проголосовали 65,2 процента участников конференции. Выборы прошли сегодня в Москве.

Ранее на пост руководителя РФС также претендовали Игорь Ефимов и Сергей Прядкин. Они сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Мутко.