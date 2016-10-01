Мутко рассказал о возможных атаках на ЧМ-2018 по футболу

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что представители оппонентов будут продолжать совершать нападки на чемпионат мира по футболу 2018 года.

- Мы должны провести чемпионат мира 2018 года на высоком уровне. Будут атаки на этот чемпионат, мы это понимаем, так же было и перед Сочи (зимняя Олимпиада 2014 года), когда критиковалась каждая деталь. Но мы должны выполнить свои обязательства, подготовить национальную команду, хорошо выступить, - цитирует Мутко «Интерфакс».

По его словам, России нужно пользоваться высоким градусом интереса к футболу на фоне подготовки к чемпионату мира 2018 года в вопросах развития этого вида спорта в стране.

- Если мы не воспользуемся этим шансом, не дадим толчок к развитию футбола, то мы будем неправы, - отметил Мутко.