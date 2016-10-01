Мутко рассказал о возможных атаках на ЧМ-2018 по футболу

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что представители оппонентов будут продолжать совершать нападки на чемпионат мира по футболу 2018 года.

- Мы должны провести чемпионат мира 2018 года на высоком уровне. Будут атаки на этот чемпионат, мы это понимаем, так же было и перед Сочи (зимняя Олимпиада 2014 года), когда критиковалась каждая деталь. Но мы должны выполнить свои обязательства, подготовить национальную команду, хорошо выступить, - цитирует Мутко «Интерфакс».

По его словам, России нужно пользоваться высоким градусом интереса к футболу на фоне подготовки к чемпионату мира 2018 года в вопросах развития этого вида спорта в стране.

- Если мы не воспользуемся этим шансом, не дадим толчок к развитию футбола, то мы будем неправы, - отметил Мутко.

Новости по теме
Следующая новость В связи с извержением вулкана Колима в Мексике проводится эвакуация

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО