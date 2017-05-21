Мутко прокомментировал поражение россиян в полуфинале ЧМ по хоккею
Вице-премьер России Виталий Мутко сказал, что не беспокоится за поражение российской сборной по хоккею от канадцев в полуфинале чемпионата мира.
Мутко так прокомментировал игру нашей сборной: «Опасения за Олимпиаду? Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое — это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру».
Накануне в Кельне встреча соперников закончилась со счетом 4:2 в пользу канадцев. Авторами шайб со стороны россиян стали Евгений Кузнецов и Никита Гусев. В третьем периоде противостояния соперники забили четыре раза. Голами в ворота россиян отметились Марк Шайфли, Натан Маккинон, Райан О'Райлли и Шон Кутюрье.
В битве за третье место команда Олега Знарка встретится со сборной Финляндии. Встреча состоится 21 мая в 17:15 по московскому времени, пишет Lenta.ru.
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