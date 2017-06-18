Мутко призвал «завезти марихуанки» для голландской команды на ЧМ-2018

Вице-премьер правительства Виталий Мутко предложил болельщикам «завезти марихуанки» для команды из Голландии на грядущий чемпионат мира по футболу-2018.

Как пишет агентство Ura.ru, журналист обратился к Мутко со словами, что Ульяновская область также готовится принять у себя футбольные сборные.

На это вице-премьер ответил: «Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других, — успокоил глава Российского футбольного союза репортера. — Ну, а вы начинайте (готовиться — ред.). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются».

Известно, что в Голландии употребление наркотиков не запрещено законом. В стране существует разделение на «тяжелые» и «легкие» наркотики (марихуана, гашиш), уточняет «Интерфакс».