Мутко призвал не обращать внимания на рейтинг ФИФА
Вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призывает не обращать внимания на рейтинг ФИФА, где сборная России в октябре впервые в своей истории опустилась ниже 50-го места.
- Рейтинг ФИФА меня не волнует, но он неприятен, нужно подниматься. Этот рейтинг необъективен, так как для хозяев турнира (ЧМ-2018) другие условия: при победе в товарищеском матче - коэффициент «1», если в официальной игре - коэффициент «2». Это глупость, и сейчас она будет исправлена, - заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ» в субботу.
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