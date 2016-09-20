Мутко примет участие в Кроссе нации
Министр спорта РФ Виталий Мутко намерен принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», который пройдет 25 сентября.
- Я, скорее всего, буду принимать участие в "Кроссе нации" в Москве. Мне предложили пробежать "космическую милю" в 1600 метров. Надеюсь, что справлюсь. Всех призываю прийти на старт. Главное - не победа, а участие, - сказал Мутко журналистам в Москве во вторник. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам министра, «во всех городах, где живут наши олимпийцы-легкоатлеты, они будут принимать участие в «Кроссе нации».
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