Мутко поучаствовал в «Кроссе нации»
Министр спорта РФ Виталий Мутко поучаствовал в «Кроссе нации». Об этом сообщает «Интерфакс». - В целом забег дался не без проблем. Но это та дистанция, которую я могу пробежать, - сказал Мутко. Сегодня министр пробежал 1600 метров. По его словам, он ежедневно старается заниматься на велотренажере, иногда бегает, а восстанавливается после тяжелой рабочей недели в бассейне или русской бане.
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