Мутко посоветовал NADO не вмешиваться в политику

Вице-премьер России Виталий Мутко порекомендовал группе антидопинговых агентств (NADO) заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой.

«Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику», - цитирует его РИА ФедералПресс.

Мутко подчеркнул, что недавний призыв NADO лишить Россию права участия в международных соревнованиях и проведения турниров является чисто политическим. Он отметил, что политические вопросы относятся к компетенции МОК и международных спортивных организаций.

Мутко также добавил, что второй доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, послуживший основанием для призыва NADO, не содержит ничего нового. Он предложил не обращать внимания на «беспочвенные заявления».