Мутко поручил РФПЛ выяснить возможность «договорняка» в матче «Урал» - «Терек»

В связи с подозрениями, которые возникли у букмекеров в связи с результатом матча 12 тура чемпионата России между «Уралом» и «Тереком», президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поручил РФПЛ провести внутреннее расследование, имела ли встреча договорной характер.

Ранее букмекеры заявили, что при счете 1:1 в матче «Урал» - «Терек» начался поток ставок на победу гостей, которые в итоге и взяли верх со счетом 4:1, причем два мяча команда из Екатеринбурга пропустила после грубейших ошибок голкипера Дмитрия Арапова, а еще два - в результате невнятных действий игроков обороны.

- Посмотрим этот матч со всех сторон. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком договорном матче, - цитирует Мутко ТАСС.

В прошлом сезоне еще до игры «Урала» и «Терека» букмекеры подняли тревогу и перестали принимать ставки на матч, однако встреча, вопреки утверждениям держателей тотализатора, завершилась вничью - 3:3.

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