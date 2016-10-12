Мутко остался доволен работой Минспорта РФ

Министерству спорта РФ не должно быть стыдно за свою работу, сказал глава ведомства Виталий Мутко.

- Мы проделали серьезную работу. Все основные показатели развития отрасли, мы выполнили, - цитирует министра «Интерфакс».

Он отметил, что 20 миллионов граждан вовлечены в спорт.

- Эта работа и регионов страны, и те условия, которые мы создали, - сказал Мутко.

Мутко возглавляет министерство спорта с 2012 года.