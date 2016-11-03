Мутко обещал справиться с вибрацией поля стадиона «Зенит-Арена»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко обещал принять меры по уменьшению вибрации выкатного пола стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", поле находится на нестабильной основе, и поэтому требует определенного усиления. Он заверил, что технические решения для этого будут найдены.

Мутко подчеркнул, что доработка объекта не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, так как все идет в рамках того проекта, который есть.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, со своей стороны, отметил, план мероприятий по ликвидации вибрации поля уже разработан. Кроме того, он рассказал, что в мире всего четыре стадиона с выкатным полем, включая строящийся в Петербурге.

Ранее выкатное поле стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге не прошло проверку комиссией ФИФА из-за высокого уровня вибрации. Директор по организации соревнований ФИФА Колин Смит, руководитель департамента по подготовке чемпионатов мира Кристиан Унгер и представители российского «Оргкомитета-2018» посетили стадион в начале текущей недели.