Мутко будет совмещать посты вице-премьера правительства и президента РФС

Несмотря на назначение на должность вице-премьера правительства РФ, Виталий Мутко сохранит за собой пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

- Конечно, Мутко останется президентом РФС. Ну а как еще? Абсолютно никто не говорил об отставке Мутко с поста президента РФС. Сегодня я встречался с ним, и он тоже об этом не сказал ни слова. Конечно, я рад, что он пошел на повышение. В последнее время на него как на министра столько всего свалилось, все эти обвинения из-за допинга. Мутко сам играл в футбол, руководил и клубом, и РФПЛ, и РФС. Он знает свое дело, он сильный руководитель, которого неслучайно назначили вице-премьером. Впереди 2018-й год — на кого менять? — цитирует Симоняна РИА «Новости» со ссылкой на Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко на должность вице-премьера, курирующего в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики, и президент РФ Владимир Путин это предложение поддержал.

Пост министра спорта, который ранее занимал Мутко, достался его первому заместителю знаменитому фехтовальщику Павлу Колобкову. Кандидатура Колобкова также была утверждена Путиным.

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Места: Россия
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