Мутко будет следить за подготовкой к ЧМ-2018 вместо Шувалова
Вице-премьер РФ Виталий Мутко займется координацией работы федеральных органов исполнительной власти по организации, подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее этими вопросами занимался первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Мутко также поручили занимать реализацией государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта (ранее этим занимался вице-премьер Аркадий Дворкович), сообщает «Интерфакс».
Наконец, он будет курировать работу федеральных органов исполнительной власти по вопросам госполитики в области туризма и государственной молодежной политики. Эти функции ему передаст вице-премьер Ольга Голодец.
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