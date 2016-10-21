Мутко будет следить за подготовкой к ЧМ-2018 вместо Шувалова

Вице-премьер РФ Виталий Мутко займется координацией работы федеральных органов исполнительной власти по организации, подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее этими вопросами занимался первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Мутко также поручили занимать реализацией государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта (ранее этим занимался вице-премьер Аркадий Дворкович), сообщает «Интерфакс».

Наконец, он будет курировать работу федеральных органов исполнительной власти по вопросам госполитики в области туризма и государственной молодежной политики. Эти функции ему передаст вице-премьер Ольга Голодец.