Мусульманин решил засудить ресторан в США из-за свинины в пицце
В США мусульманин подал в суд на сеть ресторанов Little Caesars, обвинив ее в том, что она продает пиццу со свининой.
По словам истца, он дважды вместе с супругой заказывал в Little Caesars халяльную пиццу и обнаруживал в ней свинину. Мусульманин обвиняет ресторан в мошенничестве, искажении информации и незаконном обогащении. В качестве компенсации он требует 00 миллионов долларов, сообщает издание Detroit Free Press.
Представитель ресторана назвала обвинения безосновательными. По ее словам, истец сам просил наклеить на коробку с пиццей наклейку «халяль», и тому есть подтверждение в виде аудиозаписи разговора.
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