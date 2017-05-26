Мусульманин решил засудить ресторан в США из-за свинины в пицце

В США мусульманин подал в суд на сеть ресторанов Little Caesars, обвинив ее в том, что она продает пиццу со свининой.

По словам истца, он дважды вместе с супругой заказывал в Little Caesars халяльную пиццу и обнаруживал в ней свинину. Мусульманин обвиняет ресторан в мошенничестве, искажении информации и незаконном обогащении. В качестве компенсации он требует 00 миллионов долларов, сообщает издание Detroit Free Press.

Представитель ресторана назвала обвинения безосновательными. По ее словам, истец сам просил наклеить на коробку с пиццей наклейку «халяль», и тому есть подтверждение в виде аудиозаписи разговора.