Мусульмане проведут в Европе акцию против терроризма

Мусульмане планируют провести в Европе антитеррористический марш, призванный развеять страх и недоверие по отношению к приверженцам ислама.

Акция пройдет с 8 по 14 июля в пострадавших в результате недавних терактов европейских городах, передает «Интерфакс». В ней примут участие имамы, деятели культуры и представители гражданского общества.

Марш стартует в Париже, откуда его участники направятся в Германию, Бельгию, Великобританию, а затем снова вернутся во Францию. Во всех городах, через которые будет пролегать маршрут акции, представители культа отслужат поминальные молитвы по жертвам терактов.