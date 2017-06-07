Мусульмане проведут в Европе акцию против терроризма
Мусульмане планируют провести в Европе антитеррористический марш, призванный развеять страх и недоверие по отношению к приверженцам ислама.
Акция пройдет с 8 по 14 июля в пострадавших в результате недавних терактов европейских городах, передает «Интерфакс». В ней примут участие имамы, деятели культуры и представители гражданского общества.
Марш стартует в Париже, откуда его участники направятся в Германию, Бельгию, Великобританию, а затем снова вернутся во Францию. Во всех городах, через которые будет пролегать маршрут акции, представители культа отслужат поминальные молитвы по жертвам терактов.
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