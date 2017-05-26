Для мусульман наступает священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2017 году начинается 27 мая.

Рамадан - месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти основ (столпов) ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца.

В первый день месяца в честь окончания Рамадана проводится праздник разговения. В этот день мусульмане совершают праздничную молитву и выплачивают обязательную милостыню.

Краткий словарь:

Ураза - мусульманский пост. Может совершаться в любой день, кроме праздничных.

Халяль - в мусульманском быту обычно понимают мясо животных, употребление которого не нарушает исламские пищевые запреты, но в целом халяль относится практически к любой сфере человеческой жизни - к продуктам питания, одежде, украшениям, косметике и парфюмерии, личной гигиене, отдыху, развлечениям, сфере финансов, отношениям между людьми, окружающей среде, к выполняемой работе, распоряжению своим имуществом, и прочему.

Намаз - каноническая молитва, один из пяти столпов ислама. Молитвы первых мусульман состояли в совместном громком произнесении формул единобожия и возвеличения Аллаха.

Фидия - милостыня-искупление, состоящая в том, что за каждый пропущенный день обязательного поста надо накормить одного нищего так, чтобы на него израсходовалось столько денег, во сколько обходится в среднем обед.