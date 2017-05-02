Для мусульман наступает месяц запрета на военные действия

Для всего мусульманского мира наступил благословенный месяц Шабан, в котором, по преданию, Всевышний Аллах, благодаря Своей безграничной милости, приумножает вознаграждения за благие деяния верующих.

В этом месяце, согласно Корану и Сунне, строго запрещены войны, кровопролитие и вражда, отмечает «Ингушетия».

Шабан — восьмой месяц лунного мусульманского календаря, один из четырёх запретных месяцев. Шабан следует за месяцем Раджаб и предшествует месяцу рамадан.

На месяц Шабан приходится летнее солнцестояние, которое в доисламские времена у древних арабов считалось началом нового года. В это время принято было поминать усопших.

Запретные месяцы — месяцы исламского календаря, в которые в доисламские времена нельзя было убивать, вести войны и охотиться вокруг Каабы. Таких месяцев четыре: «зуль-када», «зуль-хиджа», «мухаррам» и «раджаб». Запретные месяцы считаются священными.

Исламские правоведы считают, что нельзя первыми начинать военные действия во время запретных месяцев, но разрешено продолжать и завершать их, если они начались в другое время. Запрет не касается случая, когда враг вторгся на территорию страны с целью агрессии.

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