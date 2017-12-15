Муссоны обвинили в падении древних цивилизаций
Климатологи из США и Китая нашли связь между муссонами и расцветом и гибелью азиатских цивилизаций.
Исследователи изучили состав минеральных отложений в одной из пещер в Гималаях. На основе полученных данных они выяснили, как менялся климат на протяжении 5700 лет.
Ученые заметили, что подъемы Индийской и Ведийской цивилизаций совпадают с периодом теплого и влажного климата. Когда же погодные условия становились прохладнее, а в дождливые сезоны выпадало меньше осадков, цивилизации приходили в упадок, передает интернет-издание «Индикатор».
Падение царства Гуге, которое существовало на территории Тибета и исчезло в первой половине XVII века, также связали с изменением климата. Ученые выяснили, что гибели цивилизации способствовали тридцать лет засухи, а не поражение в войне против Далай-ламы и хана монгольских кочевников.
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