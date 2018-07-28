У мусорного полигона в Непейно задержали 15 активистов
Около 15 жителей деревни Непейно задержали около мусорного полигона, где общественники осуществляли контроль за ввозом мусора на свалку.
Местные жители собрались недалеко от полигона, чтобы проверять документы водителей мусоровозов. По словам активистов, в течение дня были остановлены несколько машин, которые вывозили мусор незаконно. Позднее к свалке приехала полиция и задержала 15 человек, рассказал «Интерфаксу» один из очевидцев.
Ранее общественники объявили о круглосуточном дежурстве у полигона в Непейно после пожара в конце июня. В течение месяца там было выявлено более 300 серьезных нарушений.
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