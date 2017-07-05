Мусорная свалка в Казани разрослась после ее ликвидации
Счетная палата РФ заявила о причинении ущерба государству после проведенных работ по ликвидации мусорной свалки в Казани.
По ее данным, проектная документация не соответствует требованиям природоохранного законодательства.
По факту работ по ликвидации мусора Самосыровской свалки в Казани были оплачены счета за услуги на сумму около 30 млн рублей, отмечает Regnum.
В итоге, проведенные работы способствовали увеличению площади и объема свалки из-за вторичного размещения отходов.
По всем нарушениям составлены отчеты, а один из них направлен в Генеральную прокуратуру.
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