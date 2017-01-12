В Муроме откликнулись на изменение родины богатыря Ильи Муромца на Украине

Генеральный директор театра-музея Ильи Муромца Юлия Елепова заявила, что распространяемые украинской «Википедией» сведения о том, что былинный богатырь родился в городе Моровск Черниговской области, не соответствуют действительности.

- Мы пользуемся источниками древнерусской литературы, и все, что мы показываем и рассказываем в нашем театре-музее, достаточно приближено к нашей истории. Тем более, Илья Муромец — былинный персонаж, его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре, поэтому я не знаю даже, что говорить об этой чуши, которую пишут украинские СМИ, — цитирует Елепову RT со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Ранее Минобороны Украины изменило место рождения Ильи Муромца в статье «Википедии». Согласно версии чиновников, родиной богатыря является не деревня Карачарово, расположенная неподалеку от Мурома (Владимирская область), а город Моровск Черниговской области, который в древности назывался Муромском.