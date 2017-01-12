В Муроме откликнулись на изменение родины богатыря Ильи Муромца на Украине

Генеральный директор театра-музея Ильи Муромца Юлия Елепова заявила, что распространяемые украинской «Википедией» сведения о том, что былинный богатырь родился в городе Моровск Черниговской области, не соответствуют действительности.

- Мы пользуемся источниками древнерусской литературы, и все, что мы показываем и рассказываем в нашем театре-музее, достаточно приближено к нашей истории. Тем более, Илья Муромец — былинный персонаж, его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре, поэтому я не знаю даже, что говорить об этой чуши, которую пишут украинские СМИ, — цитирует Елепову RT со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Ранее Минобороны Украины изменило место рождения Ильи Муромца в статье «Википедии». Согласно версии чиновников, родиной богатыря является не деревня Карачарово, расположенная неподалеку от Мурома (Владимирская область), а город Моровск Черниговской области, который в древности назывался Муромском.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Путин утвердил отставку главы Адыгеи и одобрил кандидатуру его преемника

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО