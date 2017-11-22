В мурманском лицее на уроке умер учитель

В одном из учебных заведений Мурманска во время урока истории скончался 63-летний педагог.

По факту происшествия полиция проводит доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, рассказали «Интерфаксу» в управлении СКР по региону.

По словам очевидцев, учителю была вызвана «скорая помощь», но ехала она очень долго. Вызов был принят только со второй попытки, к тому же вместо реанимационного автомобиля приехала обычная «скорая помощь». Пока в лицее ожидали прибытия медиков, помощь педагогу пытались оказать его коллеги.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Герасименко готовит законопроект, который расширит понятие первой помощи и позволит оказывать ее на законных основаниях гражданам, не имеющим медобразования. По его мнению, принятие закона может спасти тысячи жизней.

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Места: Россия
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