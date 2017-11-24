В Мурманске взрывом газа выбило стену в доме
Взрыв бытового газа выбил панель на пятом этаже в одном из домов в Мурманске. Пострадали два человека.
Согласно данным МЧС, взрыв также привел к частичному обрушению кровли и пожару в двух квартирах, передает РИА «Новости».
Жильцов дома эвакуировали и отправили в пункт временного размещения. На месте инцидента работают спасатели. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.
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