В Мурманске взрывом газа выбило стену в доме

Взрыв бытового газа выбил панель на пятом этаже в одном из домов в Мурманске. Пострадали два человека.

Согласно данным МЧС, взрыв также привел к частичному обрушению кровли и пожару в двух квартирах, передает РИА «Новости».

Жильцов дома эвакуировали и отправили в пункт временного размещения. На месте инцидента работают спасатели. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.