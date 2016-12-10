В Мурманске в сугробе нашли экзотического зверька
В Мурманске дворник нашел в сугробе африканского суриката. Сначала рабочий испугался неизвестного животного, но зверек проявил доброжелательность: подбежал к дворнику и обнял за ногу.
Мужчина отнес экзотического животного в котельную, чтобы он мог отогреться. Позже суриката отвезли зверька в ветеринарную клинику. У него оказались обморожены лапы и сломаны когти, специалисты прописали ему необходимые лекарства.
Сурикату дали кличку Тимон, он с удовольствием ест фрукты и мясное пюре. Хозяева зверька пока не нашлись, но приютить его уже изъявил желание местный житель, сообщает "Интерфакс".
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