В Мурманске в сугробе нашли экзотического зверька

В Мурманске дворник нашел в сугробе африканского суриката. Сначала рабочий испугался неизвестного животного, но зверек проявил доброжелательность: подбежал к дворнику и обнял за ногу.

Мужчина отнес экзотического животного в котельную, чтобы он мог отогреться. Позже суриката отвезли зверька в ветеринарную клинику. У него оказались обморожены лапы и сломаны когти, специалисты прописали ему необходимые лекарства.

Сурикату дали кличку Тимон, он с удовольствием ест фрукты и мясное пюре. Хозяева зверька пока не нашлись, но приютить его уже изъявил желание местный житель, сообщает "Интерфакс".