В Мурманске в сугробе нашли экзотического зверька

В Мурманске дворник нашел в сугробе африканского суриката. Сначала рабочий испугался неизвестного животного, но зверек проявил доброжелательность: подбежал к дворнику и обнял за ногу.

Мужчина отнес экзотического животного в котельную, чтобы он мог отогреться. Позже суриката отвезли зверька в ветеринарную клинику. У него оказались обморожены лапы и сломаны когти, специалисты прописали ему необходимые лекарства.

Сурикату дали кличку Тимон, он с удовольствием ест фрукты и мясное пюре. Хозяева зверька пока не нашлись, но приютить его уже изъявил желание местный житель, сообщает "Интерфакс".

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Керри попросил власти России и Сирии быть снисходительными к оппозиции

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО