В Мурманске после взрыва газа рухнула часть жилого дома
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Мурманске.
По предварительным данным, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Уточняется, что в результате происшествия рухнули перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж.
«Произошло обрушение кровли, перекрытий и фасадной стены со второго по пятый этажи угловой части дома», — сказал собеседник «РИА Новости» в экстренных службах.
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