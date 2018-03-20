В Мурманске после взрыва газа рухнула часть жилого дома

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Мурманске.

По предварительным данным, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что в результате происшествия рухнули перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж.

«Произошло обрушение кровли, перекрытий и фасадной стены со второго по пятый этажи угловой части дома», — сказал собеседник «РИА Новости» в экстренных службах.