В Мурманске из-за сильного снега закрыли аэропорт
Работа аэропорта в Мурманске приостановлена до утра 22 января. Причиной стала непогода.
На данный момент в Мурманске штормовой ветер и снег. В ночь на субботу работу аэровокзала приостановили, было объявлено, что аэропорт откроется утром 21 января.
Однако метеоусловия остаются неблагоприятными. В Мурманске также перекрыты два участка трассы "Кола". В Хибинах объявили высокий уровень опасности, возможен сход лавин, сообщает "Интерфакс".
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