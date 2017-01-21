В Мурманске из-за сильного снега закрыли аэропорт

Работа аэропорта в Мурманске приостановлена до утра 22 января. Причиной стала непогода.

На данный момент в Мурманске штормовой ветер и снег. В ночь на субботу работу аэровокзала приостановили, было объявлено, что аэропорт откроется утром 21 января.

Однако метеоусловия остаются неблагоприятными. В Мурманске также перекрыты два участка трассы "Кола". В Хибинах объявили высокий уровень опасности, возможен сход лавин, сообщает "Интерфакс".