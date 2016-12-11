В Мурманске из-за непогоды закрыт аэропорт
Сильный снег стал причиной закрытия аэропорта в Мурманске. Остановлены вылет и прилет.
Рейсы перестали принимать и выпускать в 20 часов по московскому времени, сообщает "Интерфакс". На данный момент идет очистка взлетно-посадочной полосы.
– Снег не прекращается, идет сильными зарядами. С утра аэропорт закрывали с 9 до 11 часов, в это время рейсу из Москвы пришлось уйти на запасной аэродром в Архангельск, – рассказали сотрудники воздушной гавани. Известно, что в Мурманске задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы.
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