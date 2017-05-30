Мурманчанина заподозрили в участии в войне на Донбассе
В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в участии в боевых действиях на юго-востоке Украины.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). По версии следствия, мурманчанин 1991 года рождения весной 2014 года вступил в ряды батальона «Азов». За участие в боевых действиях он получал вознаграждение в долларах США, которое в общей сложности составило свыше 920 тысяч рублей, сообщается на сайте СКР.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств дела. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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