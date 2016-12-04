Мурат Гассиев победил Дениса Лебедева в бою за титул чемпиона IBF
Россиянин Денис Лебедев потерял пояс чемпиона IBF в первом тяжелом весе, проиграв бой за титул соотечественнику Мурату Гассиеву.
Как уточняется в материале, поражение стало для 37-летнего Лебедева третьим в карьере при 29 победах.
Перед боем Лебедев считался фаворитом, но ближе к дню поединка прогнозы изменились. При этом поединок анонсировался за титул чемпиона по двум версиям, однако на самом деле на кону стоял всего один пояс. Об этом сообщает «РИА Новости».
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