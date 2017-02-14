Мумию одинокой пенсионерки обнаружили в московской квартире

Правоохранительные органы обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы мумифицированное тело 88-летней пенсионерки, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета Юлия Иванова.

По ее ловам, вечером в квартире жилого дома по 1-й Новокузьминской улице Москвы было обнаружено мумифицированное тело женщины 1929 года рождения.

Иванова добавила, что пожилая женщина проживала одна, общение с родственниками не поддерживала.

Пенсионерка числилась пропавшей без вести с 2010 года. В настоящее время следователи опрашивают родственников, соседей и очевидцев, сообщает «Интерфакс».