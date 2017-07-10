Мультфильм «Маша и медведь» могут запретить на Украине

Российский мультсериал «Маша и медведь» может быть запрещен на Украине, так как навязывает детям положительный образ России.

По мнению украинских активистов, медведь, традиционно выступающий как символ России, предстает в мультфильме в образе сильного героя.

«В этом, казалось бы, обычном мультфильме для маленьких зрителей российские пропагандисты отправляют детям четкий месседж: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», — говорится в письме одесских националистов.

Обращения с просьбой запретить трансляции мультсериала направлено в профильный комитет Верховной рады, а также в Госагентство по вопросам кино и в Комитет теле- и радиовещания, сообщает Life.