Мультфильм «Малыш и Карлсон» получит продолжение

«Союзмультфильм» ведет переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о создании продолжения известного мультфильма «Малыш и Карлсон», сообщил продюсер студии Николай Маковский.

По его словам, Карлсон получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу.

Маковский также отметил, что для начала работы над мультфильмом необходимо уладить много юридических тонкостей.

Актер Василий Ливанов уже дал свое согласие озвучить Карлсона еще раз.

Мультфильм «Малыш и Карлсон», созданный по мотивам первой части одноименной трилогии Астрид Линдгрен, вышел в 1968 году. Спустя два года вышло продолжение под названием «Карлсон вернулся», сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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