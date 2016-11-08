Мужской мозг вырабатывает большее количество серотонина
Американским ученым удалось показать новые различия головного мозга между представителями обоих полов. Оказалось, что мужчины и женщины различаются между собой еще и выработкой серотонина, отвечающего за социальное поведение.
Эксперименты проводились на лабораторных грызунах. Выяснилось, что малое количество серотонина приводило к эмоциональному стрессу у мышек женского пола. Мыши мужского пола сдерживали агрессию благодаря серотонину,- сообщает «Экономика Сегодня».
Также значительное различие кроется в гормоне под названием флоуксетин. Это вещество успокаивает женщин, но увеличивает агрессивность у представителей сильного пола.
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