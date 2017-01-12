Мужская сборная России по гандболу стартовала на ЧМ-2017 с победы над Японией - 39:29

В стартовом матче чемпионата мира по гандболу, который начался во Франции, мужская сборная России обыграла сборную Японии со счетом 39:29.

Самыми результативными у россиян стали Даниил Шишкарев, Павел Атьман и Тимур Дибиров, забросившие по шесть мячей, - сообщает ТАСС.

В следующем туре россияне, выступающие в группе А, 14 января сыграют против команды Норвегии.

Российская мужская сборная уступила в финале чемпионата мира 1999 года сборной Швеции и с тех пор ни разу не становилась призером мировых первенств, а в 2011 году не сумела пробиться в финальный турнир.