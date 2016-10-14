Мужчины переносят стресс лучше женщин

Американские ученые нашли в мозгу мужчин молекулы, которые отвечают за подавление тревоги. Примечательно, что у женщин аналогичные элементы не проявляют активности.

Эксперты рассказали, что ситуация не совсем обычна. Речь идет о редком случае, когда один тип клеток ведет себя по-разному у мужчин и женщин, сообщает РИА Новости.

По словам исследователей, их открытие не до конца обеспечивает представление о гендерных различиях человека. Мозг людей устроен более сложно, поэтому объяснить поведение индивида активностью всего одной молекулы невозможно.