Мужчины переносят стресс лучше женщин
Американские ученые нашли в мозгу мужчин молекулы, которые отвечают за подавление тревоги. Примечательно, что у женщин аналогичные элементы не проявляют активности.
Эксперты рассказали, что ситуация не совсем обычна. Речь идет о редком случае, когда один тип клеток ведет себя по-разному у мужчин и женщин, сообщает РИА Новости.
По словам исследователей, их открытие не до конца обеспечивает представление о гендерных различиях человека. Мозг людей устроен более сложно, поэтому объяснить поведение индивида активностью всего одной молекулы невозможно.
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