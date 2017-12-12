Мужчины переносят грипп тяжелее женщин

Мужчины и женщины переносят грипп по-разному. Сильной половине человечества респираторные заболевания доставляют больше страданий.

Канадский профессор медицины Кайл Сью отмечает, что мужской иммунитет менее устойчив к подобным заболеваниям. В связи с этим у мужчин они чаще протекают с осложнениями, приводящими к госпитализации, а то и летальному исходу. Кроме того, мужчинам необходимо вдвое дольше времени на восстановление после болезни, нежели женщинам, сообщает издание The BMJ.

По словам ученого, все дело в гормонах. Эстроген снижает содержание вируса в клетка, а тестостерон, напротив, ослабляет реакцию иммунитета. По это же причине мужчины менее восприимчивы к вакцинам от гриппа.