Мужчины переносят грипп тяжелее женщин
Мужчины и женщины переносят грипп по-разному. Сильной половине человечества респираторные заболевания доставляют больше страданий.
Канадский профессор медицины Кайл Сью отмечает, что мужской иммунитет менее устойчив к подобным заболеваниям. В связи с этим у мужчин они чаще протекают с осложнениями, приводящими к госпитализации, а то и летальному исходу. Кроме того, мужчинам необходимо вдвое дольше времени на восстановление после болезни, нежели женщинам, сообщает издание The BMJ.
По словам ученого, все дело в гормонах. Эстроген снижает содержание вируса в клетка, а тестостерон, напротив, ослабляет реакцию иммунитета. По это же причине мужчины менее восприимчивы к вакцинам от гриппа.
Следующая новость Речи президента России перевели на тайский язык
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии