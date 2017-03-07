Мужчины к 8 марта стремятся погасить кредиты любимых женщин

Мужчины нашли необычный способ сделать женщинам приятный и полезный подарок к 8 марта. Одним из таких подарков стало массовое погашение представителями сильной половины человечества кредитов своих любимых, чтобы те встретили весну без долгов.

Согласно данным банка «Русский стандарт», в первых числах марта наблюдается всплеск активности и увеличение количества переводов на карты. Исследование, проведенное кредитной организацией, показало, что прирост в этом году составил 25 процентов. Увеличился и средний чек карточного перевода. Если в течение года он составляет в среднем 7270 рублей, то в марте он вырос на 12 процентов — до 8157 рублей.

В прошлом году в преддверии мартовских праздников рост числа и объема карточных переводов был более скромный — 20 процентов, уточнили в «Русском стандарте».

- Многие стремятся встретить весну без обременений в виде кредита. Особенно эта возможность привлекает мужчин, которые накануне праздника погашают кредиты своих любимых женщин, - прокомментировал статистику представитель банка.

По словам руководителя службы банковских карт банка ВТБ Марии Точиловой, в первой декаде марта, действительно, наблюдается увеличение объемов зачисления средств на карточные счета — примерно на 25 процентов по сравнению со средними значениями других месяцев.

При этом она отметила, что увеличение числа переводов для погашения кредитов в ВТБ незначительно, а перед новогодними праздниками такой тренд проявляется значительно более ярко.

В прошлом году мужчины чаще всего дарили женщинам на 8 Марта косметику, парфюмерию, цветы, сладости, а также предметы интерьера и билеты в кино и театры, пишет газета «Известия».