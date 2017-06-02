Мужчину закопали на кладбище в Люберцах за отказ платить выкуп

Приезжие из Азербайджана закопали своего случайного знакомого на кладбище, требуя у него 30 миллионов рублей.

По словам потерпевшего, он встретился со своими мучителями в кафе в подмосковных Люберцах. Неизвестные начали угрожать, вымогая 1,5 миллиона рублей, а позже отвезли на кладбище, где сумма выкупа увеличилась до 30 миллионов.

Поняв, что таких денег у потерпевшего нет, преступники закопали его и заставили позвонить родственникам с просьбой выкупить его.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали одного из вымогателей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».