Мужчину закопали на кладбище в Люберцах за отказ платить выкуп
Приезжие из Азербайджана закопали своего случайного знакомого на кладбище, требуя у него 30 миллионов рублей.
По словам потерпевшего, он встретился со своими мучителями в кафе в подмосковных Люберцах. Неизвестные начали угрожать, вымогая 1,5 миллиона рублей, а позже отвезли на кладбище, где сумма выкупа увеличилась до 30 миллионов.
Поняв, что таких денег у потерпевшего нет, преступники закопали его и заставили позвонить родственникам с просьбой выкупить его.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали одного из вымогателей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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