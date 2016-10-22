Мужчина застрелил женщину на севере Москвы

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек на севере российской столицы, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, инцидент случился 21 октября. Установлено, что 21 октября на лестничной клетке дома по улице Лавочкина на севере Москвы было обнаружено тело 31-летней женщины с множественными огнестрельными ранениями.

Еще этажом выше найдено тело 46-летнего мужчины с ранением в голову от огнестрельного оружия.

По предварительным данным, мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.

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