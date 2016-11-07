Мужчина выпал с 14-го этажа в Подольске
В подмосковном Подольске неизвестный мужчина выпал из окна 14-го этажа. Инцидент произошел в микрорайоне Кузнечики.
Очевидцы происшествия вызвали скорую, однако, прибыв на место происшествия, медики констатировали смерть.
По данному инциденту проводится проверка, сообщает «Подмосковье сегодня».
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