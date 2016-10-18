Мужчина убил участкового в Якутии
Житель села Сасыр Момского района Якутии подозревается в убийстве участкового, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.
По данным издания, убийство случилось в опорном пункте полиции. Сотрудник правоохранительных органов в этот момент находился при исполнении.
В настоящее время подозреваемый задержан.
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