Мужчина убил участкового в Якутии

Житель села Сасыр Момского района Якутии подозревается в убийстве участкового, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.

По данным издания, убийство случилось в опорном пункте полиции. Сотрудник правоохранительных органов в этот момент находился при исполнении.

В настоящее время подозреваемый задержан.