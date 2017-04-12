Мужчина погиб под колесами поезда на Ярославском вокзале в Москве

Электропоезд, следовавший по маршруту Фрязино-Москва, сбил мужчину на Ярославском вокзале, сообщили в столичном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте.

По информации ведомства, мужчина пытался залезть на платформу перед прибывающим поездом, но не успел.

Как уточнятся в материале, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту случившегося ведется доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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