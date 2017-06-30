Мужчина в Подмосковье погиб от удара молнии
Мужчина погиб от удара молнии в подмосковном городе Дмитров, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Кроме того, одного человека на Рижском проезде в Москве придавило упавшим от сильного ветра деревом, а на улице Бачуринская на рабочего упало бетонное кольцо.
По словам источника агентства «Интерфакс», на юге Москвы дерево упало на машину, в которой в этот момент находилась девушка, ее состояние уточняется. Также деревья упали на людей в Сигнальном проезде и на улице Ткацкая. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Накануне синоптики центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о предстоящем тропическом ливне. Штормовое предупреждение будет действовать в столице до конца дня и всю предстоящую ночь.
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