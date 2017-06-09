Мужчина плыл через Керченский пролив на пластиковых бутылках
Неизвестный мужчина попытался вплавь пересечь Керченский пролив в Крыму, чтобы попасть на материк, сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России.
Мужчина обвязал себя пластиковыми бутылками, чтобы удержаться на воде и смог проплыть 1,5 километра, пока его не заметил экипаж лоцманского катера «Алмаз».
Пловца подняли на борт и доставили на сушу. Он назвался Иваном, а свой поступок объяснил желанием «познать свои способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк».
У спасенного не было при себе никаких документов, информации о себе он также предоставить не смог, сообщает «РИА Новости».
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