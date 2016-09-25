Мужчина облил жидкостью фотографии на выставке Джока Стерджеса

На выставке «Джок Стерджес. Без смущения» произошел очередной инцидент. Неизвестный мужчина облил фотографии, которые представлены в экспозиции.

Эксперты пока не установили химический состав жидкости.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, злоумышленник вошел в помещение выставки под видом журналиста для того, чтобы принять участие в готовящемся подходе к СМИ, однако после выхватил бутылку с какой-то жидкостью и начал обливать представленные фотографии.

Его удалось задержать охранникам. В помещении экспозиции присутствует запах мочи и ацетона.

Новости по теме
Следующая новость Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по мини-футболу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО