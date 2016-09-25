Мужчина облил жидкостью фотографии на выставке Джока Стерджеса

На выставке «Джок Стерджес. Без смущения» произошел очередной инцидент. Неизвестный мужчина облил фотографии, которые представлены в экспозиции.

Эксперты пока не установили химический состав жидкости.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, злоумышленник вошел в помещение выставки под видом журналиста для того, чтобы принять участие в готовящемся подходе к СМИ, однако после выхватил бутылку с какой-то жидкостью и начал обливать представленные фотографии.

Его удалось задержать охранникам. В помещении экспозиции присутствует запах мочи и ацетона.